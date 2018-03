Märchen-Fans aufgepasst! Nach "Die Schöne und das Biest" mit Emma Watson (26) in der Hauptrolle hat es nun eine weitere geliebte Märchenfigur in einen Kinofilm geschafft: "The Little Mermaid" soll noch 2017 auf die Leinwand kommen! Der erste Trailer enthüllt, welche hübsche Schauspielerin in die begehrte Rolle der kleinen Meerjungfrau schlüpfen wird: Es ist "The Shannara Chronicles"-Star Poppy Drayton.



