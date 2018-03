Der Fall der ehemaligen Schwer verliebt Kandidatin Sarah H. beschäftigt die Nation. Die junge Frau wurde im August 2016 tot in dem Haus ihres Lebensgefährten Axel G. in Alt Rehse gefunden. Nun wurde im Prozess das Urteil für den angeklagten IT-Experten gesprochen: Sarahs Peiniger muss für fünf Jahre ins Gefängnis! Das Ende einer junger Frau, die doch eigentlich nur die große Liebe suchte – und an den falschen Mann geriet, der ihr das Leben kostete.



