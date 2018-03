Weg mit dem Schummel-Gürtel! Vor wenigen Tagen postet Blac Chyna (28) ein Bild in ihren sozialen Netzwerken, auf dem sie einen Abspeck-Gürtel trägt. Das Model versucht so seinen flachen Bauch – den es vor der Geburt von Baby Dream Renee hatte – zurückzubekommen. Aber die aktuellen Snaps der 28-Jährigen beweisen, dass sie einen Abspeck-Gürtel überhaupt nicht nötig hat. Denn mit heißen Kurven und extrem flachen Bauch rekelt sie sich am Pool.



