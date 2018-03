Oha, da sieht man aber einiges! Auf dem roten Teppich zu einer "Fifty Shades of Grey"-Party schockt Reality-Star Sundy Carter mit ihrem Domina-Outfit. Hinten ist der blanke Hintern zu sehen, vorne gucken die Brüste raus – nur ein bisschen Tape verhindert ein Nippel-Gate. Der Look erinnert ein wenig an das Boob-Statement von Rapperin Nicki Minaj (34), ist aber wohl der schrecklichste Red-Carpet-Schocker des Jahres – bis jetzt zumindest!



