In der Castingshow Britain's Got Talent wurden sie 2014 berühmt: Heute füllen die zwei Jungs von Bars and Melody, Leondre Devries und Charlie Lenehan, weltweit Konzertsäle. Aber trotz des Erfolgs sind die beiden ganz normale Teenager geblieben: Wenn es um die süßen Musical.ly-Twins Lisa und Lena (14) geht, werden Leo und Charlie zu echten Fanboys. "Die sind wirklich hübsch. Und süß. Ja, die sind ziemlich süß", schwärmen sie im Promiflash-Interview.



