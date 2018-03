Von nichts kommt nichts! Das denkt sich anscheinend auch Lisa G. (20): Die Blondine ist ein gefragtes Fitnessmodel und heizt vor Kurzem sogar den Mädels im Miss Germany-Camp richtig ein. Mit Clips auf Snapchat lässt die 20-Jährige ihre Fans jetzt an ihrem knallharten Training teilhaben. Und das hat es in sich: Ein Pic zeigt die geschundenen Hände der ehemaligen Germany's next Topmodel-Kandidatin, die von Blasen übersät sind!



