Was für eine Verwandlung! Vor vier Jahren wurde die Amerikanerin Dove Cameron mit der Teenie-Serie "Liv und Maddie" berühmt. In der Disney-Show spielt die 21-Jährige bis heute zwei pubertierende Zwillinge, Dove selbst ist jedoch mittlerweile zu einer richtigen Sexbombe geworden. Das zeigte sie kürzlich bei einem Fotoshooting für die Zeitschrift Galore, bei dem sie sich unter anderem in ein verruchtes Marilyn-Monroe-Double verwandelte.



