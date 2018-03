Mit ihren schlüpfrigen Ratgeberclips begeistert Laura aka LaurenCocoXO inzwischen über eine Million Fans! Die freche Netzbeauty macht dabei vor keinem noch so versexten Thema halt – ob Probleme bei der Periode, dem Gebrauch von Kondomen oder dem Liebesakt an sich! Doch ist das für ihre meist jungen Zuschauer nicht zu krass? Ihre Fans finden das nicht! Sie sind froh über die guten Tipps und Tricks von Laura für alle noch so peinlichen Lebenslagen: ”Irgendwie fühlt man sich gleich viel besser, wenn man hört, dass auch anderen so peinliche Sachen passieren”, kommentiert eine Abonnentin. Scheint, als ob der aufstrebende YouTube-Star mit seinen Videos genau den richtigen Nerv der Zuschauer trifft.



