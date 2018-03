Nun ist es ganz offiziell: Deutschland hat ein neues Bachelor-Paar! Sebastian Pannek (30) entschied sich in der letzten Nacht der Rosen für Clea-Lacy Juhn (25), die beiden sind auch noch nach Ende der Dreharbeiten ein Paar und wohnen sogar schon zusammen. Damit es auch im Bett weiter funkt, hat Ex-Bachelor Oliver Sanne (30) genau das richtige Geschenk für die beiden Turteltauben: "Es ist ja immer so, dass die Bachelor-Liebe nicht so wirklich lange hält. Jetzt hab ich aber natürlich einen super Knaller für euch! Ihr bekommt von mir nämlich den geilen Love-Booster geschenkt, damits bei euch endlich mal klappt und lange, lange hält." Ob die beiden Verliebten dieses Geschenk wirklich schon brauchen?



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de