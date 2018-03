Schlager-Fan Angelika Ewa Turo (28) ist für viele kein unbekanntes Gesicht. Schon in Staffel 13 versucht sie ihr Glück bei Deutschland sucht den Superstar und mausert sich zu Dieter Bohlens (63) Liebling. Sie schaffte es 2015 sogar unter die Top 10. Dann wird die gebürtige Polin allerdings schwanger und verlässt die Castingshow freiwillig. Jetzt ist die 28-Jährige zurück und hat Verstärkung mitgebracht: Baby Luna begleitet Angelika beim Recall in Dubai. Der Grund dafür liegt auf der Hand: "Ich stille noch und ich kann mir nicht vorstellen, mein Kind in Deutschland zu lassen", gesteht sie im RTL-Interview. Schaden kann es ihrer Tochter nicht. Schließlich eifern die Kids ihrer Mami bereits eifrig nach: "Ich bin natürlich stolze Mutter. Die Kinder musizieren mittlerweile wie die Mama. Und ich denke, dass die auch so in Richtung Schlager gehen", erzählte die Brünette im Gespräch mit Promiflash. Na perfekt! So kann Luna im Recall schon mal bisschen Show-Luft schnuppern.



