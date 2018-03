Seit Freitag fegen die deutschen Promis wieder über das Parkett der Erfolgsshow Let's Dance. Musiker Giovanni Zarrella (39) hat mit Christina Luft (27) einen besonders heißen Tanz-Profi an seiner Seite. Schon in der ersten Show gab es viel Körperkontakt und intensive Blicke zwischen dem Sänger und der Tänzerin – ein Grund zur Eifersucht für Ehefrau Jana Ina (40)? Im Interview mit Promiflash verrät die zweifache Mutter jetzt, ob sie das enge Verhältnis der beiden stört: "Ich mach mir da keine Gedanken. Giovanni und ich sind jetzt seit 13 Jahren zusammen, haben zwei Kinder zusammen, also es muss schon viel mehr passieren, als eine Tanzpartnerin, damit wir auseinander gehen." Die Brasilianerin sieht alles also völlig entspannt.



