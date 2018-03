Was ist denn hier los?! Model Chrissy Teigen (31) hat beim Shooting mit dem amerikanischen Magazin "Sports Illustrated" auf Sansibar eine Menge Spaß, wie ein freizügiges Instagram-Video der Zeitschrift beweist: In einer Pause lässt die hübsche Ehefrau von John Legend (38) einfach mal Taten bzw. ihre Brüste sprechen – mit ordentlich Kneteinsatz! Nur von ihren Händen bedeckt, grüßen Chrissys Möpse die Fans direkt vom Set: "Hallo ihr alle, wir sind's, Chrissys Brüste! Wir haben eine wundervolle Zeit hier auf Sansibar. Was uns aber am besten gefällt, ist, dass ihr die Titties gut behandelt!" Scheinbar hat sich nicht nur die 31-Jährige beim Shooting richtig wohlgefühlt! So hemmungslos sexy hat man Chrissy auf jeden Fall noch nie gesehen. Was wohl ihr Göttergatte dazu sagt?



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de