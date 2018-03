Das neue Baby-Glück ist ihr anzusehen. Nur wenige Stunden, nachdem Prinzessin Sofia (32) und Prinz Carl Philip von Schweden (37) offiziell verkündeten, dass sie zum zweiten Mal Nachwuchs erwarten, stand ein Gala-Dinner in Stockholm an. In einer wunderschönen, roten Robe absolvierte Sofia ihren ersten offiziellen Schwanger-Auftritt. Vor Freude strahlend zog Prinzessin Victorias (39) Schwägerin die Blicke auf sich – und natürlich auf ihre Körpermitte. Denn alle Augen suchten nach einer Baby-Kugel. Die ist bei der im vierten Monat Schwangeren allerdings noch so klein, dass sie sich gut kaschieren lässt.



