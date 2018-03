Dürfen die Fans hoffen? High School Musical 4 wird kommen – so viel steht schon einmal fest. Klar ist auch, dass es einen neuen Cast geben wird, doch hoffen viele Zuschauer wenigstens auf einen Cameo-Auftritt ihrer HSM-Lieblinge. Gegenüber E! News verriet Gabriella-Darstellerin Vanessa Hudgens (28), wie die Chancen stehen, dass sie vielleicht in einer Mini-Rolle zu sehen sein wird: "Ich bin jetzt 28. Ich könnte eine Lehrerin spielen, aber ich weigere mich. Ich bin im Herzen immer noch ein Teenager. Also werde ich wohl nicht dabei sein."



