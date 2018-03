Mit Sebastian Pannek (30) wollte es nicht klappen! Bei Der Bachelor musste Sabrina Neumann (30) in der fünften Folge ihre Koffer packen. Lange nachgetrauert hat sie dem TV-Junggesellen aber wohl nicht. Sie ist schon längst in festen Händen, wie sie Promiflash jetzt exklusiv verriet: "Ja, ich habe meinen Freund mitgenommen (zu einem gemeinsamen Date mit einigen Bachelor-Girls, Anm. d. Red.)." Das Ganze laufe schon seit mehreren Monaten, erzählte sie weiter. Ihre Tochter durfte der neue Schatz bisher allerdings nicht kennenlernen. Das komme aber noch, erklärte die schüchterne Mami. Nach ein paar spannenden Wochen in der Kuppelshow hat die Blondine nun also doch ihr Happy End gefunden.



