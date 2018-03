Alessandra Meyer-Wölden (34) ist hochschwanger mit Zwillingen. Die zwei kleinen Racker machen sich mittlerweile ganz schön breit in Mamas Bauch. Auf einem aktuellen Instagram-Pic hat die Schmuckdesignerin eine unfassbar große Baby-Kugel. Mit der geht es aber trotzdem noch auf ein Date mit ihrem Liebsten, wie die 34-Jährige ihren Fans nun verriet: "Wegen letzter Nacht... so schwanger wie nur möglich und immer noch Spaß an unserer Verabredung." Jetzt dauert es wohl nicht mehr lange, bis die Schönheit ihre beiden Schätze in den Armen halten kann.



