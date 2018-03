Mit Psy und "Gangnam Style" hat die Welt einiges von K-Pop ("Korean-Popmusik") mitbekommen. Was aber nicht so bekannt ist: Viele koreanische Popstars legen sich unters Messer! Beauty-OPs sind in Südkorea keine Seltenheit, normalerweise redet nur niemand darüber. Doch die vierköpfige Girlgroup SixBomb aus Korea versteckt nichts: In ihrem Musikvideo "Becoming Prettier (Before)" singen die Mädels nicht nur übers "Schöner Werden", sie besuchen auch eine Klinik und lassen sich beraten! Einen Monat später kam jetzt ein weiteres Video raus mit dem passenden Namen "Becoming Prettier (After)". Darin sind die Folgen der Schönheitsoperation zu sehen: Die Mädels haben ein pralleres Dekolleté, zartere Gesichtszüge und größere Augen.



