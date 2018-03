Ex-Germany's next Topmodel-Kandidatin Sainabou Sosseh bekommt pikante Bilder von ihren männlichen Fans! 2014 schaffte die damals 18-Jährige es zwar nicht, die Jury von sich zu überzeugen, die Aufmerksamkeit so mancher Männer hat sie aber allemal auf sich gezogen. Gegenüber Promiflash verriet das Model: "Ja, es gibt ein paar männliche Fans, die immer ein Stück zu weit gehen. Naja, ich weiß nicht, ich bekomme immer viele Bilder, die nicht wirklich angemessen sind." Doch Sainabou weiß anscheinend ganz genau, wie man mit solchen Nachrichten am besten umgeht. Anstatt sich über die Fotos zu ärgern, macht sich die YouTuberin einfach einen Spaß daraus. Eine wirklich entspannte Art, mit solchen Fan-Messages umzugehen, oder?



