Diese Überraschung ging ja wohl mal ordentlich in die Hose. Männermodel Pepe Barroso reiste seiner Freundin Martina Stoessel (20) während ihrer "Got Me Started"-Tour nach Madrid hinterher – still und heimlich. Doch weil jemand sich verplapperte, wusste der Violetta-Star von dem Plan seines Liebsten und drehte den Spieß einfach um, wie ein neues YouTube-Video zeigt.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de