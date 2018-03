Nackt-Debatte um Daniela Katzenberger (30)! Die Katze liebt es, ihre Fans via Social Media über ihr Leben auf dem Laufenden zu halten. So postete sie dann jetzt nicht auch nur süße Familienschnappschüsse aus dem Disneyland in Paris, sondern auch ein Selfie aus der Hotelbadewanne. Und genau das wurde ihr zum Verhängnis. Eigentlich hatte Daniela nur ihre sexy Beine zeigen wollen und dabei nicht an die Kreativität und die Adleraugen ihrer Follower gedacht. Die zoomten das Pic nämlich einfach ganz groß und wollen in den Badewannenarmaturen Danielas Brüste erkennen. Ganz schnell erntet der TV-Star dann auch bei Facebook entsprechende Kommentare wie "Deine Boobies spiegeln sich", "Man sieht alles, auch deinen Bauch, wenn man das Bild näher macht" und "Fotos in der Badewanne, wenn vor einem Chrometeile sind, die gut spiegeln...Ganz schlechte Idee."



