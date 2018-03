Erst kürzlich flog Neele Bronst bei Germany's next Topmodel raus! In den letzten Episoden vor ihrem Aus sorgte sie allerdings nicht mit ihren Model-Qualitäten für Aufmerksamkeit, sondern durch die ständigen Zickereien mit Kontrahentin Sabine. Neeles Freund, FitnessOskar, der selbst einen erfolgreichen YouTube-Channel führt, klärte darüber jetzt auf: "Ich weiß, dass Neele ziemlich impulsiv ist und ehrlich ist, immer ihre ehrliche Meinung sagt, und ProSieben hat das halt zu ihrem Nachteil genutzt." Der Sender habe sich die Story so zusammengeschnitten, wie er sie brauchte, erklärte der Sportler gegenüber Promiflash.



