Schon 27 Jahre ist es her, dass Tim Curry (70) als Pennywise, der Horror-Clown, Grusel-Fans vor den TV-Geräten in aller Welt Alpträume bescherte. Jetzt wurde Stephen Kings (69) Kult-Roman fürs Kino neu verfilmt und legt noch eine Schippe drauf: Bill Skarsgård (26) spielt das mordende Monster, dem sich nur eine Gruppe von Kindern entgegen stellt. Auch dabei: Stranger Things-Finn Wolfhard (14). Obwohl der Trailer erst seit einem Tag im Netz steht, ist er schon millionenfach angeklickt worden. In Deutschland läuft der Film im Herbst 2017 an. Ist er so beliebt, wie der Trailer vermuten lässt, soll es einen zweiten Teil geben. Darin würde der Clown die erwachsen gewordenen Helden 27 Jahre später erneut heimsuchen.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de