Das ist die pure Freude! Die Realverfilmung des Disney-Klassikers Die Schöne und das Biest lockt gerade die Massen ins Kino. Doch kein Fan ist so süß und so aufgeregt wie dieses fünfjährige Mädchen. Ihre Mutter hält bei YouTube fest, wie sehr sich ihre kleine Tochter auf das märchenhafte Kinoerlebnis freut. "Was? Ich freue mich, ich freue mich", ist Bella Kaylor im Clip zu hören. Sie gesteht ihrer Mama sogar: "Ich fühle, wie meine Augen feucht werden, weil ich gerade ausflippe, weil ich sofort 'Die Schöne und das Biest' sehen will." Kein Wunder, dass dieser bezaubernde Freudenausbruch bereits zum viralen Hit wurde!



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de