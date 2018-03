Der Countdown läuft. Anfang April sind die neuen Folgen von Prison Break erst bei Netflix und anschließend bei RTLII zu sehen. In Los Angeles stellten die Serien-Stars rund um Wentworth Miller (44) und Dominic Purcell (47) "Prison Break: Resurrection" beim PaleyLive-Event-Screening vor. Direkt acht Darsteller waren erschienen und verbreiteten gute Laune. Allen voran Robert Knepper (57) alias T-Bag, der sich mit den schreienden Fotografen so seine Späßchen erlaubte. Besonders schön: Rockmond Dunbar (44), der in der TV-Show C-Note spielt, brachte seine schwangere Frau mit und küsste für schöne Pärchen-Pics ihre runde Baby-Kugel.



