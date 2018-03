Diese kleine Shih-Tzu-Dame mauserte sich zu einer wahren Trendsetterin! Vor ein paar Jahren wurde Marnie The Dog zum absoluten Internet-Star. Ihr tierisch süßes Markenzeichen: der herrlich dusselige, treudoofe Blick! Doch mit großem Ruhm geht bekanntlich auch eine nicht zu unterschätzende Vorbildfunktion einher. Was das angeht, bewies Marnie vor allem in Sachen Mode absolute Starqualitäten. Mit einem süßen Pyjama-Selfie entzückte der Wuschelkopf nicht nur ihre zahlreichen Instagram-Fans, sondern startete auch eine regelrechte Hunde-Fashion-Revolution! Unter dem Hashtag #pupsinpajamas präsentierten seither immer mehr niedliche Vierbeinerchen ihren feschen Schlafanzug-Look. Damit sorgten die wuscheligen Welpen für einen wahren Internet-Hype und begeistern mittlerweile sogar weit über 37.000 Abonnenten.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de