Im vergangenen Jahr war Chethrin Schulze (24) Kandidatin in der Show Curvy Supermodel. Nun – nur wenige Monate später – erkennt man die Berlinerin kaum noch wieder. Die 24-Jährige hat unglaubliche 14 Kilo abgenommen, trägt jetzt die Konfessionsgröße 36! Promiflash verrät sie, wie sie das gemacht hat: "Ich verzichte komplett auf Milchprodukte, auf Zucker und auf Kohlenhydrate. Nur am Sonntag esse ich alles, was ich will. Da gibts dann Burger und Pizza." Dieser Plan scheint perfekt aufgegangen zu sein, Chethrin fühlt sich jetzt total wohl in ihrem Körper – und das sieht man ihr auch an!



