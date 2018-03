Es ist die Social-Media-Sensation der letzten Tage: YouTube-Abo-Millionärin Lauren Elizabeth und Schauspieler Cameron Fuller sind tatsächlich ein Liebespaar! Was Fans schon seit Wochen munkeln hat sich jetzt tatsächlich bestätigt. Dabei kommt Lauren doch gerade erst aus der Langzeit-Beziehung zu Model Denis Shepherd. Und auch Cameron wurde lange Zeit eine feste Bindung zu Schauspielerin Chloë Moretz (20) nachgesagt. Doch es gibt keinen Zweifel: LauCam ist das neue YouTube-Traumpaar! Beide posten nicht nur eindeutige Bilder auf Instagram, sondern treten in einem Video gemeinsam auf, das Lauren auf ihrem Kanal LoveLaurenElizabeth postete. Darin turteln die beiden Stars, was das Zeug hält! Muss junge Liebe schön sein!



