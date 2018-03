Geschlechts-Verwirrung bei Michelle Rodriguez (38)! Der Fast & Furious-Star wird in Hollywood gerne für burschikose Frauen-Rollen besetzt. Für ihren neuen Film "The Assignment" schlüpfte die Schauspielerin in die Rolle eines Mannes – ein total verrücktes Erlebnis für sie! Denn dafür musste die 38-Jährige nicht nur einen Bart tragen, sondern auch einen Fake-Penis. Wie sie die Verwandlung am Set erlebt hat, verriet Michelle jetzt bei einem spontanen Interview mit einem Paparazzi in New York: "Es war toll und hat viel Spaß gemacht. Psychologie ist echt alles. Ich habe mich nie mehr als Frau gefühlt, als in den Momenten, als ich einen Mann gespielt habe."



