Familie Wollny musste in den vergangenen Monaten wirklich so einiges durchmachen! Der Grund: Teenie-Tochter Calantha (16) war einfach nicht zu bremsen und sorgte mit waschechten Bad-Girl-Aktionen für allerlei Schlagzeilen. Eine Pfefferspray-Attacke, eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei und schließlich zwei Wochen Jugendknast – der TV-Spross ließ wirklich kein Fettnäpfchen aus. Gegenüber Promiflash verriet Mama Silvia (52), wie sie mit der Situation umgeht: "Man versucht, sich die Schuld zu geben, aber wenn man mit vielen anderen Familien redet, dann sagen die 'Ey, bei euch wird das von der Presse breitgetreten. Bei uns ist das aber auch so, wir machen dasselbe mit.'" Von der Elffach-Mama gibt es also Entwarnung: alles nur eine Phase! "Ich glaube, sie hat jetzt auch eine Lehre daraus gezogen."



