Die Erfolgsserie "Pastewka" wird in der bereits achten Staffel zurückkommen. Das wurde bereits angekündigt. Jetzt bestätigte Cristina do Rego alias Kim im Promiflash-Interview, dass sie ebenfalls wieder mit von der Partie ist. Allzu viel darf sie aber noch nicht erzählen: "Ich freu mich total und wir fangen jetzt im Sommer an zu drehen und es wird nächstes Jahr neue Folgen geben. Mehr darf ich nicht verraten."



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de