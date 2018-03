Sie tut alles für ihre Fans: Wenn es um die Unterhaltung ihrer Anhänger geht, schreckt YouTube-Star Bibi Heinicke (24) vor nichts zurück. Auch ihr letztes Video hat es daher mächtig in sich: Ohne zu sehen was sich darin befindet, greift Bibi in eine Box. Dabei muss sie einige Gegenstände ertasten, die ihr Freund Julian Claßen (23) für sie ausgesucht hat. Womit Bibi aber wohl nicht gerechnet hat: Ihr Liebster legt ihr ausgerechnet eine Mausefalle in die Kiste – und die schnappt ordentlich zu. Wenig begeistert macht die 24-Jährige ihrem Ärger kurzerhand Luft: "Du Pisser!" Ihre Fans dürfen sich mit diesem Video aber nicht nur über Lacher freuen, sondern auch über die Gewissheit einer baldigen Revanche.



