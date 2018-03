YouTube-Star Dagi Bee (22) konterte erneut ihren Hatern. Die 22-Jährige musste sich in ihren Video-Kommentaren immer wieder übelste Beleidigungen und unwahre Behauptungen gefallen lassen. So hieß es zum Beispiel schon: "Du Schlampe, falsche Sau, hoffentlich wird dein Kanal gelöscht." Doch Dagi machte aus der Not eine Tugend. Sie veröffentlichte erneut ein Video, in dem sie die schlimmsten und häufigsten Anfeindungen aufgriff und dazu Stellung bezog. Entweder zeigte sie auf, wie sinnlos die Kommis waren oder widerlegte sie komplett. Eines wurde ganz deutlich: Fiese Hater haben bei Dagi keine Chance! Das verriet sie Ende letzten Jahres bereits im Interview mit Promiflash: "Mein Gott, einfach drauf scheißen. Man kennt die Leute sowieso nicht."



