Heißer Instagram-Talk zwischen YouTuberin Katja Krasavice (20) und Fußball-Star Mario Balotelli (26)? Auf der Fotoplattform hat der Kicker die freizügige Blondine vor Kurzem angeschrieben. Das erregte nicht nur Katjas Aufmerksamkeit, sondern auch die ihrer Fans und der internationalen Presse. Katja erzählt in einem aktuellen YouTube-Video nun, wie es dazu kam: "Ich dachte halt er will mich verkuppeln mit seinem Kumpel, was er natürlich versucht hat, aber irgendwann haben wir halt hin und her gechattet." Ist sie damit auf dem besten Weg die nächste Spielerfrau zu werden? Viel mehr will die Leipzigerin leider noch nicht verraten: "Ob wir jetzt noch schreiben oder nicht, das lass ich jetzt erstmal offen und was wir geschrieben haben, weil ich finde, das ist seine Privatsphäre."



