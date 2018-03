Vergangenes Jahr stand Saskia Atzerodt (25) selbst noch beim Bachelor vor der Kamera. Auch die diesjährige Staffel mit Sebastian Pannek (30) verfolgte sie gespannt, um zu sehen, wie der seine Rosen verteilt. Von den 22 Kandidatinnen ist ihr eine besonders aufgefallen. "Mir persönlich hat die Inci (23) nicht ganz so gefallen, einfach weil wir komplett verschieden sind. So mit diesem Ghetto-Slang, das bin ich nicht", verriet das blonde Playmate Promiflash auf der "BEAUTY"-Messe 2017 in Düsseldorf. Solche Unterschiede können aber auch anziehen – vielleicht freunden sich die beiden ja doch noch an! Andere Ex-Teilnehmer der Kuppelshow sind schließlich große Fans von Inci. So ist die Halbtürkin auch mit dem Bachelor-Traumpaar Sebastian und Clea-Lacy Juhn (25) ziemlich dicke befreundet.



