Was für ein heißes Bild! Ex-Bachelorr-Kandidatin Angelina Heger (25) lässt es sich gerade in der Karibik gut gehen. Aber auch in den Tropen verzichtet der Fitness-Fan nicht auf ein ordentliches Work-out. Die 25-Jährige postet fleißig aus dem Fitnessstudio, vom Tennisplatz und auch vom Volleyballfeld am Strand! Das Ergebnis: ein megaknackiger Po! Den teilte die Schönheit jetzt zu Ostern mit ihren Fans via Instagram. Die sind begeistert von dieser braun gebrannten Kehrseite: "So muss ein Po aussehen. Top geformt und knackig. Respekt.", "Schönster Po auf Erden. Da können die Models nicht mithalten. Echt süßer Po, zum Verlieben." und "Fleiß zahlt sich eben aus!" wird kommentiert.



