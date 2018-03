Henning Baum (44) zeigt sich in seiner neuen Rolle von einer ganz anderen Seite. In der Realverfilmung von "Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer" verkörpert der 44-Jährige "Lukas". Als "Der letzte Bulle" wurde der Schauspieler einem breiten Publikum bekannt. Auch wenn seine neue Figur mit einem knallharten Polizisten nicht viel gemeinsam hat, war Henning trotzdem hin und weg. "Das, was ich bei den Dreharbeiten erlebt habe, das hat mich selbst begeistert. Es wurde mit einer solchen Liebe und Sorgfalt, auch fürs Detail, umgesetzt", schwärmte der Darsteller gegenüber Promiflash. Der Film basiert auf dem gleichnamigen Kinderbuch und dürfte nicht nur bei Henning, sondern auch bei vielen Zuschauern Erinnerungen an frühere Zeiten wecken.



