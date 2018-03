Während noch vor einiger Zeit hauptsächlich Frauen wegen ihrer extremen Vorlieben für Barbie-Looks bekannt geworden sind, gibt es inzwischen aber auch einen ganzen Haufen junger Männer, die sich in "Ken" umoperieren lassen wollen. Ob nun Rodrigo Alves (33), Justin Jedlica oder Maurício Galdi – ein jeder der Beauty-OP-Fans darf sich mittlerweile einer gewissen Berühmtheit erfreuen: Dank ihrer Vorliebe für den absolut unnatürlichen Plastik-Look! So wird es sicher auch dem 28-Jährigen Wahl-Kanadier Jonny Dylan ergehen. Seit etwa zehn Jahren beschäftigt er sich mit dem Aussehen von Barbies On-Off-Liebhaber. Mit der Hilfe von Botox, Filtern und einer Menge Make-up ist Jonny bereits auf dem besten Wege zur "Ken Doll". Seine Ärzte haben ihn laut barcroft.tv allerdings vor zu viel "Füllmaterial" in den Lippen gewarnt! Jonny ist das herzlich egal – er will ein Puppenmann werden!



