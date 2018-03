Ein fünf Monate altes Baby kann tatsächlich allen Kardashian-Jenner-Frauen die Show stehlen – aber nur, wenn es so aussieht wie Dream Renee. Die Tochter von Robert (30) und Blac Chyna (28) verzückt mit ihrem süßen Gesicht nicht nur seine stolzen Eltern, sondern auch deren zahlreiche Follower auf Instagram. Der Unternehmer und das Model teilen auf der Social-Media-Plattform regelmäßig neue Fotos und Clips von ihrer gemeinsamen Tochter. Das neueste Video zeigt die kleine Dream, wie sie mit einer niedlichen Mittelscheitel-Frisur in ihrem Hochstuhl sitzt und fröhlich vor sich her lacht. Und da stellt sich nur eine Frage: Kann Dream überhaupt noch süßer werden?!



