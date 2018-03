Was ist denn in Bachelor-Kandidatin Alesa Music (25) gefahren? Eigentlich kennt man die rothaarige Slovenin als quirligen Spaßvogel. Doch aktuell zeigt sich die Studentin so verrucht wie nie. In dem neuen Musikvideo zu "In der Hölle mach ich weiter" von Die Kaiser spielt Alesa eine heiße Versuchung für den sexsüchtigen Protagonisten. Bei dieser erotischen Performance kann der natürlich nicht lange widerstehen. Bachelor Sebastian Pannek (30) ließ die Studentin irgendwann gehen, ob er diese Entscheidung nun bereut? Für Alesa wird die Liebes-Pleite bei der Dating-Show vermutlich keine schlimmen Folgen haben, denn dank dieser Aufnahmen klopfen sicher bald einige Männer an ihrer Haustür.



