In wenigen Wochen flimmert schon das Finale von Germany's next Topmodel über die deutschen Bildschirme. Aktuell kämpfen noch zehn Mädchen um den Sieg. Wer es letztendlich in die letzte Sendung schafft, bleibt abzuwarten. Die ausgeschiedene Kandidatin Neele Bronst (20) hat für sich aber schon ein Mädchen gefunden, auf das sie verzichten könnte, wie sie im Promiflash-Interview erzählte: "Ich persönlich würde es ein bisschen blöd finden, wenn Sabine es ins Finale schaffen würde."



