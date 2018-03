Ein Foto-Fail nach dem anderen! Ist Daniela Katzenberger (30) DIE Pannen-Queen 2017? Ende März startete Danis "Pechsträhne" mit einem sexy Pic aus der heimischen Badewanne. Was den treuen Fans des Reality-Stars dabei nämlich nicht entging: Im gegenüberliegenden Wasserhahn waren die nackten Boobs der Kultblondine zu erahnen. Anfang April der nächste Foto-Fail. Daniela verbrachte einen entspannten Familientag am mallorquinischen Strand und entblößte beim Sandschaufeln ihre Po-Ritze inklusive Tanga. Bei Danis letzter Panne ist sie nicht selbst hüllenlos sehen. Dieser Nackt-Fail sorgte trotzdem für ordentlich Gesprächsstoff in den Facebook-Kommentaren der 31-Jährigen. Auf dem Strandbild der Katze war ein Unbekannter komplett kleidungsfrei zu sehen.



