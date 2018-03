Die Quote der letzten DSDS-Sendungen war katastrophal. Die Zuschauerzahlen sind in den Keller gerutscht und kommen nicht mehr raus. Das fällt einigen auf, auch Ex-Kandidat Nevio Passaro (36). Der italienische Sänger schaut zwar nicht die aktuelle Staffel, hat aber trotzdem ein bisschen was mitbekommen. "Eins hab ich gelesen, dass eine YouTuberin dabei sein soll, in der Jury", erzählt der Bald-Papa Promiflash. "Aber ich hab nur gelesen, beziehungsweise hab ich mir gedacht, die hat viel mehr YouTube-Abos, als die Sendung mittlerweile Quote." Damit hat er fast Recht. Shirin David (22) hat momentan etwas über zwei Millionen Follower. Und vergangenen Samstag sahen 2,67 Millionen Deutsche DSDS.



