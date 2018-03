Sex-Dates fürs Babyglück! Entgegen aller Gerüchte ist Michelle Hunziker (40) nicht schwanger – noch nicht. An ihren Nachwuchsplänen arbeitet die Moderatorin aber mit Hochdruck, wie sie Promiflash verriet: "Es ist auch lustig, sieht aus wie ein amerikanischer Comedy-Film. Dass ich sage: ‘Tomaso, jetzt ist es an der Zeit. Wir müssen einen Jungen machen.'" Michelle hat bisher drei Töchter, dieses Mal wünscht sie sich einen Sohn. Von ihrem Frauenarzt bekam sie dafür einen Tipp: Die 40-Jährige soll es zu ganz bestimmten Tageszeiten versuchen. Ehemann Tomaso Trussardi muss also auf Abruf bereit stehen. Bei so viel Einsatz klappt es doch bestimmt schon bald mit Baby Nummer vier!



