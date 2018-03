Hat Ashley Graham (29) den heißesten Höhenflug ever hinter sich? Die Plus-Size-Beauty geizt auf Instagram nicht mit ihren Reizen und lässt die Fans jetzt offenbar auch an ihrem Liebesleben teilhaben! Ein eigentlich harmloses Bussi-Video mit Ehemann Justin Ervin versieht die brünette Schönheit nämlich mit dem Kommentar "Mile High Club" – und der steht bekanntlich für Sex im Flugzeug! Ein paar Follower fragen sich, ob hinter Ashleys zweideutigem Post wirklich eine sexuelle Anspielung steckt. "Können wir sicher sein, dass sie weiß, was der ‘Mile High Club’ ist?”, fragt ein Fan der Kurvenqueen. Ob das Paar, das sich den ersten Sex bis zur Hochzeit aufsparte, wirklich für heiße Turbulenzen sorgte, wissen wohl nur Ashley und Justin selbst...



