Micaela Schäfer (33) geht mit der Zeit. Deutschlands bekannteste Nacktschnecke bietet ihren Fans jetzt nicht mehr bloß heiße Kalenderseiten und erotische Videoclips, sondern auch das Neueste, was der Technikmarkt so zu bieten hat. Auf Facebook verrät sie: "Bald gibt es Erotikfilme von mir in Virtual Reality." Brille auf, Micaela an – ihre Bewunderer wird's freuen!



