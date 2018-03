Zwei Jahre ist es her, dass der erste Teil von Fifty Shades of Grey Kinopremiere feierte. Die Erotikromanverfilmung lockte unzählige Zuschauer in der ganzen Welt vor die Leinwand. Gestern konnte man den Streifen auch erstmals im deutschen Free-TV anschauen – und das taten viele. Insgesamt schalteten über vier Millionen ein, um sich selbst (womöglich nochmal) einen Eindruck von der SM-Beziehung von Anastasia Steele (Dakota Johnson, 27) und Christian Grey (Jamie Dornan, 34) zu verschaffen. Promiflash nimmt das als Anlass und deckt jetzt einiges auf, das dem einen oder anderen bisher womöglich nicht bekannt war. Nur so viel sei gesagt: Angelina Jolie (41), Kim Kardashian (36) und ein Penis-Säckchen spielen eine Rolle bei dem Ganzen.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de