Der Trailer ist da! Am 24. Mai wird dem US-Fernsehpublikum ein ganz besonderes TV-Highlight geboten: das Reboot von Dirty Dancing. In der Neuverfilmung spielen Abigail Breslin (21) und Colt Prattes Baby und Johnny – und wollen so den Kult-Klassiker ehren, der vor 30 Jahren die Kinos und Fan-Herzen eroberte. Doch ob "Dirty Dancing 2.0" dem Tanzfilm mit Jennifer Grey (57) und Patrick Swayze (✝57) wirklich gerecht wird?



