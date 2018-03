Da hat sich die Teilnahme also doch noch gelohnt! Ex-Bachelor-Kandidatin Julia Anna Friess (27) musste in der fünften Nacht der Rosen ihre Koffer packen. Den Kampf um das Herz des diesjährigen Rosenkavaliers Sebastian Pannek (30) hatte die Musical-Darstellerin also nicht gewinnen können. Über Umwege verhalf ihr die beliebte RTL-Kuppel-Show trotzdem zum Liebesglück – und das ganz ohne Final-Rose. Gegenüber Promiflash verriet die quirlige Brünette: Sie sei wieder in festen Händen, doch der Glückliche sei kein gänzlich neuer Lover: "Ich bin auf jeden Fall froh, dass ich in Miami war. Weil manchmal muss man weggehen, um zurückzukommen und dann zu merken, was das Schöne ist und was einem irgendwie immer gut getan hat."



