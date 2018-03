Jetzt steht Mel B. (41) offenbar doch zu ihren flotten Dreiern mit ihrem Gatten und der Nanny! Vor Kurzem noch beschuldigte die Sängerin ihren Noch-Ehemann Stephen Belafonte (41), eine Affäre mit dem Kindermädchen Lorraine Gilles gehabt zu haben. Aus der Beziehung soll sogar eine Schwangerschaft entstanden sein, die die Ex-Nanny abgebrochen habe – nachdem Stephen ihr eine horrende Summe gezahlt haben soll. Lorraine wehrt sich gegen die Anschuldigungen und strebt eine Klage gegen Mel an: Die Sängerin habe ihren Ruf zerstört und verbreite Lügen. Die Blondine enthüllt in den zugehörigen Gerichtsdokumenten pikante Details über ihre einstigen Arbeitgeber: Mel schlief offenbar immer wieder mit ihrer jungen Angestellten und holte sogar Stephen mit ins Bett – das bestätigten nun auch Bekannte der Sängerin gegenüber TMZ. Inzwischen ist Lorraine mit einem Event-Manager verheiratet und versucht, wieder Ruhe in ihr Leben zu bringen. Solange sie jedoch in die Trennungsschlacht von Mel und Stephen verwickelt ist, wird daraus wohl erst einmal nichts...



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de