Ups, das ging wohl mächtig daneben! Rihanna (29) postet auf Instagram anlässlich des Geburtstags von Queen Elizabeth II. (91) sehr fragwürdige Bilder. Die barbadische Schönheit steckt die Oma von Prinz William (34) und Prinz Harry (32) per Photoshop in ihre eigenen Looks und so wird aus klassisch und konservativ, wild und exzentrisch. Die britische Monarchin im Glitzer-Catsuit von Modedesigner Gucci oder im XXL-Herzpelzmantel ist ein seltener Anblick, der vor allem bei vielen Fans auf Empörung stößt. Die Anhänger der Musikerin halten ihren Bildergruß für respektlos und fordern die Löschung der Pics. Das "Photoshop-Opfer" selbst hat sich bisher noch nicht dazu geäußert. Aber "amused" wird Lizzy wohl nicht sein.



